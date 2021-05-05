الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طالع.. طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني

نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة كيفية طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات خلال الأيام الماضية، من خلال البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث أجريت الامتحانات هذا العام بشكل مختلف عن السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا المستجدة.

 

"الدستور" تعرض خلال السطور القادمة طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائي.

 

 نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني


يستطيع الطالب أو ولى الأمر الذي يرغب في معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021، الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تستعد وزارة التربية حيث  تجري استعداداتها لرفعها فور الانتهاء من عملية التصحيح، ويستطيع الطالب اتباع الخطوات التالية:


التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، واختيار قائمة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على قائمة الاستعراض لكي يعرف الطالب نتيجته بشكل فوري.

 

أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الثاني للصف السادس الابتدائي 2021

 

وفقا لبيانات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم على لسان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فإن أعداد الطلاب الذين أجروا عملية الامتحانات 1.988.209 طلاب وطالبات بالصف السادس الابتدائي، قد أدوا الامتحان المجمع، متعدد التخصصات، لاختبارات الفصل الدراسي الأول، ومثلهم في الترم الثاني، كما بلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2.033.633 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.


موعد بداية الترم الثاني للصف السادس الابتدائي 2021


وبعد معرفة طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني، يشار إلى أن الطلاب بدأوا الترم الثاني يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس الجاري، بآلية عبارة عن إجراء ثلاث اختبارات شهرية لطلاب صفوف النقل، وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا، ونظرًا للحالة الصحية التي تمر بها مصر من ارتفاع متزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإن الوزارة أنهت الترم الثاني عند نهاية شهر أبريل، حيث بدأت الإجازة الصيفية بعد امتحانات شهر أبريل مباشرة.

 

اقرأ أيضا:

حكم نسيان مريض الزهايمر وأثره على الصوم

تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الإبتدائي نتيجة الصف السادس وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فيروس كورونا نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الترم الثاني 6 ابتدائي

الأكثر قراءة

«حياة كريمة» توعى نساء الريف بحقوقهن

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

«العالم يترقب».. القصة الكاملة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

«الأرصاد» تحدد موعد ذروة «الموجة الحارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل