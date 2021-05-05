«اقتصادية النواب» تناقش اليوم موازنة وزارة قطاع الأعمال العام

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022، الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام).

كما تناقش اللجنة خلال اجتماع آخر لها اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022، الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ10مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.

وأكدت أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.