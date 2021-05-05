جامعة القاهرة تطلق «قافلة الخير» إلى حلايب وشلاتين وأبورماد

تحمل 40 طنا من المواد الغذائية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق "قافلة الخير" إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة شلاتين اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور الخشت، إن القافلة تحمل 40 طن من المواد الغذائية بعدد 2500 كرتونة بالإضافة إلى تقديم ملابس العيد للأطفال والأيتام بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة بها عدد من الإداريين من الجامعة لمتابعة توزيع محتويات القافلة، حيث سيتم توزيع نصف الكمية بمدينة شلاتين، والنصف الآخر بمدينتي حلايب وأبو رماد تبعا للكثافات السكانية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة تأتي في إطار الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، سواء من خلال قوافل المواد الغذائية أو القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بشكل دوري سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تراعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والإداريين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 4 أعوام الأخيرة نحو 57 قافلة متنوعة في التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا.

كما شهدت جامعة القاهرة مشاركة فعالة بالمبادرات القومية والعربية والأفريقية، وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية والصحية والبيئية، وحملات التوعية، من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وقدمت مؤخرًا لأهالي منطقة عشش السودان بالجيزة خدمات طبية ومساعدات غذائية، إلى جانب دوري أساسي في محو الأمية وتوزيع الكتب المدرسية، وتقديم الدعم النفسي ومكافحة الإدمان وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة.