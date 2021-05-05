الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحمل 40 طنا من المواد الغذائية

جامعة القاهرة تطلق «قافلة الخير» إلى حلايب وشلاتين وأبورماد

قافلة جامعة القاهرة
قافلة جامعة القاهرة حلايب وشلاتين

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق "قافلة الخير" إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة شلاتين اليوم الأربعاء.

 

وقال الدكتور الخشت، إن القافلة تحمل 40 طن من المواد الغذائية بعدد 2500 كرتونة بالإضافة إلى تقديم ملابس العيد للأطفال والأيتام بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة بها عدد من الإداريين من الجامعة لمتابعة توزيع محتويات القافلة، حيث سيتم توزيع نصف الكمية بمدينة شلاتين، والنصف الآخر بمدينتي حلايب وأبو رماد تبعا للكثافات السكانية.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة تأتي في إطار الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، سواء من خلال قوافل المواد الغذائية أو القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بشكل دوري سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تراعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والإداريين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 4 أعوام الأخيرة نحو 57 قافلة متنوعة في التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا.

 

كما شهدت جامعة القاهرة مشاركة فعالة بالمبادرات القومية والعربية والأفريقية، وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية والصحية والبيئية، وحملات التوعية، من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وقدمت مؤخرًا لأهالي منطقة عشش السودان بالجيزة خدمات طبية ومساعدات غذائية، إلى جانب دوري أساسي في محو الأمية وتوزيع الكتب المدرسية، وتقديم الدعم النفسي ومكافحة الإدمان وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة.

البحر الاحمر مجلس الوزراء جامعة القاهرة مكافحة العدوى مساعدات فيروس كورونا

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

بعد ظهوره في «الاختيار 2».. من هو الإرهابي علاء السماحي؟

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-5-2021

غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى