الفلبين: لم نرصد آثار سلبية خطيرة للقاح «سبوتنيك V» الروسي

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنها لم ترصد أية آثار سلبية خطيرة في اليوم الأول من إطلاق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في العاصمة مانيلا.

وقالت وكيلة الوزارة ميرنا كابوتاجي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حسب ما نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن 2634 شخصا حصلوا على جرعتهم الأولى أمس.

وأضافت: "لم نرصد حتى الآن أية آثار جانبية، على الرغم من أننا كنا نتوقع الآثار الجانبية المعتادة مثل تلك التي تسببها لقاحات أخرى مثل حمى طفيفة وآلام في العضلات".

جدير بالذكر أن لقاح "سبوتنيك- في" الروسي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الفلبينية في حالات الطوارئ في مارس الماضي، ليصبح هو اللقاح الرابع الذي حصل على الضوء الأخضر في البلاد.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.