حلو العيد.. بالخطوات 3 طرق لعمل بسكويت البرتقال في المنزل

يعتبر البسكويت الأشياء التي لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر من العادات المصرية التي تربطنا بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يفضل عدد كبير من الأشخاص عمل بسكويت البرتقال في المنزل، و في السطور التالية نقدم طريقة عمل بسكويت البرتقال في المنزل بالخطوات.



1- طريقة عمل بسكويت البرتقال

-المقادير:

- 2 كوب ونصف من الدقيق.

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب من السكر.

- 2 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

- كوب من الزبدة.

- 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

خطوات الطريقة



- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر، ويضاف إليها الملح وتقلب المكونات جيداً.

- يخلط السكر مع بشر البرتقال، ويتم تقليبهما وفركهما حتى نتخلص من الزيوت التي توجد بها.

- تخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدا، ويضاف إليها السكر المخلوط مع بشر البرتقال.

- يتم الخفق حتى نحصل على قوام كريمي، ويضاف إليه البيض وعصير البرتقال بالتدريج.

- يضاف إليها خليط الدقيق مع التقليب بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

- تلف العجينة بورق النايلون وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.

- يتم تشكيل البسكويت باستخدام الماكينة المخصصة لها ويرص في الصينية.

- توضع بالفرن على درج حرارة 180 حتى ينضج.



2- بسكويت البرتقال بالشوكولاتة



- المقادير

- 150 جراما من الزبدة.

- 150 جراما من السكر البني.

- 120 جراما من السكر الأبيض.

- بيضة.

- ملعقة كبيرة من الحليب.

- بشر برتقالة.

- 250 جراما من الدقيق.

- 75 جراما من الكاكاو.

- 100 جراما من الشوكولاتة البيضاء.

خطوات عمل بسكويت البرتقال بالشوكولاتة

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونبدأ بتحضير البسكويت.

- يتم خفق البيض مع السكر والزبدة حتى نحصل على قوام كريمي.

- يضاف إليها عصير البرتقال ويتم الخلط جيداً.

- يتم مزج الدقيق مع الكاكاو وتقلب المكونات، ويضاف الخليط إلى خليط البيض مع التقليب المستمر.

- تترك العجينة لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى ترتاح.

- يتم تشكيل البسكويت ويرص في صينية، ويوضع بالفرن لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

3- طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

المقادير:

- 1 كيلو من الدقيق الابيض.

- 6 بيضات.

- كوب من عصير البرتقال.

- 2 كوب من السكر.

- كوب ونصف زبدة.

- ملعقة ونص صغيرة من النشادر.

- ورقة فانيليا.



- خطوات عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

- نضع الزبدة في بولة عميقة ثم نضع عليها السكر، ونضربه جيدا حتى يصبح قوامه كريمي ثم نضيف له البيض تدريجيا بيضة تلو الاخرى

- نضيف له الفانيليا ونضربهم جيدا بالمضرب اليدوي او الكهربائي

- نضيف له مقدار الدقيق بالتدريج بعد ذلك نضع النشادر على البرتقال ونذيبه جيدا

- نضيف خليط البرتقال بالنشادر على الدقيق ونعجن كل هذه المكونات جيدا ويفضل العجن باليد حتى تتمكني من العجن جيدا او إذا كان لديك عجان كهربائي .



- نشكل البسكويت بماكينة البسكويت أو بالقمع، ونراعي عند التشكيل حجم البسكويت فيفضل أن يكون سمكه رفيعا لأنه سوف يختمر في الفرن ويزيد حجمه.

- نضعه بعد التشكيل في صواني الفرن ونترك مسافة فيما بينهما حتى لا يلتصق ببعضه في الفرن بعد زيادة حجمه

- ندخل البسكويت الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية تقريبا ونتركه حتى ينضج او حتى يصبح لونه ذهبياً.