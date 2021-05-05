621 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أكدت طوكيو 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، فيما تدرس الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية في العاصمة ومقاطعات أوساكا وهيوجو وكيوتو إلى ما بعد النهاية المقررة وهي الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم.



وبلغ عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في طوكيو أقل من 700 حالة لليوم الثاني على التوالي.



وبلغ عدد مرضى فيروس كورونا، الذين يعانون من أعراض حادة، طبقا لمعايير طوكيو 61، بانخفاض أربعة أشخاص عما كان عليه أمس الثلاثاء.

كورونا في اليابان



وكانت اليابان قد سجلت أمس الثلاثاء 4202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، بما في ذلك في مقاطعة أوساكا. ومن بين هؤلاء المتوفين في مقاطعة أوساكا، ثلاثة توفوا في منازلهم.



من جانبها، ذكرت صحيفة (يوميوري) المحلية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيلتقي بوزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزراء آخرين معنيين في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة التمديد.



وسيأتي تمديد قيود الطوارئ مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر حتى بداية أولمبياد طوكيو، مما يثير مخاوف مستمرة بشأن ما إذا كان يمكن عقدها كما هو مخطط لها أم أن الوضع الوبائي في اليابان سيفرض أمورا جديدة.



وكان رئيس الوزراء الياباني قد أخبر خبير الأمراض المعدية في اليابان نوبوهيكو أوكابي، في اجتماع عقده معه ليله أمس بمجلس الوزراء، بأنه يجد "صعوبة" في تقرير ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ الثالثة في البلاد.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

