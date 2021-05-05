استطلاع رأي لتعديل موعد امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، بإجراء استطلاع رأي لتحديد الموعد المناسب لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، في استجابة سريعة بعد مناشدة أولياء الأمور والطلاب.

حيث دعا محافظ الوادي الجديد جميع الطلبة وأولياء الأمور للمشاركة بهذا الإستطلاع وأختيار إجراء الإمتحانات الأسبوع الأخير من مايو "بدءََ من ٢٤ حتى ٣٠ مايو" ، أو إجراء الإمتحانات بداية يونيو المقبل "الأسبوع الأول من يونيو" على أن تكون مدة إستطلاع الرأى بدءً من اليوم الأربعاء ٥ مايو وحتى مساء الخميس ٦ مايو ٢٠٢١

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يجري قطاع تعليم بالمحافظة استطلاع رأى حول موعد امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية، حرصا على مصلحة الطلاب وبناءَ على رغبة أولياء الأمور.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة جميع المقترحات والوصول لما يناسب الجميع وبما فيه مصلحة الطلاب

وأكد هاني شحاته أحد أولياء الامور بمركز الخارجة، أن يتمني تعديل وقت الإمتحانات للأسبوع الاول من شهر يونيو، حيث يواحة الطلاب مناهج كبيرة يقابلها تيرم قصير على حجم المناهج المقررة، متمنيا تباعد أيام الامتحانات بما يتناسب فترة الراحة في شهر رمضان يقابلها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الطالبة بوسي محمد في تعليق لها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نتمني من محافظ الوادي الجديد بحذف الجزء الأخير من المنهج الدراس، مؤكدة ان المنهج لم ينته تدريسة في بعض مدارس المحافظة.

وأوضحت أن موعد الامتحانات في أول يونيو مناسب أو الاسبوع الثاني أسوة بباقي المحافظات، متمنيتة من الموجهين واضعي الامتحان الرافة في وضع الامتحانات خاصة معلمي الرياضيات واللغة الإنجليزية، حيث إن الطلاب هذا العام قد حرموا من التواجد الكافي بالمدارس والتفاعل مع معلميهم.