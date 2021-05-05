الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمديد قيود الطوارئ في اليابان.. «كورونا» يُهدد أولمبياد طوكيو

اليابان
اليابان

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الحكومة المركزية تدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة طوكيو وثلاث محافظات أخرى لما بعد 11 مايو.


وأشارت الصحيفة -في عددها الصادر اليوم الأربعاء- إلى أن اليابان كانت قد وضعت محافظات طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو، تحت حالة الطوارئ لمدة 17 يومًا في 25 أبريل؛ في محاولة لعكس زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والسيطرة عليها.


من جانبها، ذكرت صحيفة "يوميوري" المحلية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيلتقي بوزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزراء آخرين معنيين في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة التمديد.


وسيأتي تمديد قيود الطوارئ مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر حتى بداية أولمبياد طوكيو، ما يثير مخاوف مستمرة بشأن ما إذا كان يمكن عقدها كما هو مخطط لها أم أن الوضع الوبائي في اليابان سيفرض أمورًا جديدة.


وكان رئيس الوزراء الياباني قد أخبر خبير الأمراض المعدية في اليابان نوبوهيكو أوكابي، في اجتماع عقده معه ليله أمس بمجلس الوزراء، بأنه يجد "صعوبة" في تقرير ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ الثالثة في البلاد.


وخلال الاجتماع أيضا، أكد سوجا أيضا لأوكابي، وهو المستشار الخاص لمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري للحكومة بشأن جائحة الفيروس التاجي، أن أعداد العدوى لا تنخفض. 

 

كما تبادل الاثنان الآراء حول الطلبات التي قدمتها المحافظات في جميع أنحاء اليابان لوضعها في مرحلة شبه طارئة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يمكن اتخاذ تدابير أقوى مماثلة لتلك الموجودة في حالة الطوارئ.

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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