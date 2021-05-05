الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم جهود احتواء الجائحة.. زيادة الإصابات والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء، زيادة حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من دول أمريكا اللاتينية رغم الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل احتواء الجائحة.

 

المكسيك


ففي المكسيك، تم تسجيل 3 آلاف و64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و352 ألفا و964 حالة.

كما تم تسجيل 395 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 217 ألفا و740 حالة.

الارجنتين


وفي الأرجنتين، تم تسجيل 26 ألفا و238 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و47 ألفا و417 حالة، بينما تم تسجيل 410 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و202 حالة.

 

كولومبيا


وفي كولومبيا، تم تسجيل 14 ألفا و551 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و919 ألفا و805 حالات، بينما تم تسجيل 463 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و627 حالة.

 

بيرو


وفي بيرو، تم تسجيل 5 آلاف و562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و818 ألفا و689 حالة، بينما تم تسجيل 299 حالة وفاة جديدة ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و674 حالة.

 

تشيلي


وفي تشيلي، تم تسجيل 3 آلاف و249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و219 ألفا و64 حالة، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و696 حالة.

 

كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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