ضربة موجعة.. ألمانيا تحظر منظمة أنصار الدولية لعلاقتها بـ «الإخوان»

قالت أنها تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات

حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، منظمة "أنصار الدولية" المحسوبة على جماعات الإسلام السياسي والعديد من المنظمات التابعة لها.

و قال ستيف ألتر المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني، عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن "الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها، ونقل ألتر عن زيهوفر القول: "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله".

- تمول الإرهاب تحت غطاء المساعدات الإنسانية

فيما قالت صحيفة تاجس شبيغل الالمانية، أن المنظمة الارهابية كانت تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية ، حيث كانت المنظمة تمول العديد من المنظمات الارهابية وجماعات الإسلام السياسي من الأموال التي تتحصل عليها من التبرعات.

وتابعت الصحيفة الالمانية، لقد حظر وزير الداخلية جمعية "أنصار الدولية" و8 منظمات فرعية موالية لها اليوم الأربعاء، بالاضافة إلى النادي الذي يحمل اسم لاعب كرة القدم أنيس بن حتيرة ، الذي كان في السابق محترفًا في نادي هيرتا لكرة القدم.

- مداهمة 70 مبنى يخصون الجمعية في 11 منطقة

و وفقا للصحيفة الألمانية فقد هاجمت الشرطة الالمانية في الصباح اليوم، 70 مبنى تخص أنصار وأفرادها شمال الراين - وستفاليا ، وبرلين ، وبراندنبورغ وسبع مناطق اخرى، ولكن كان التركيز الأكبر منصب على عمليات التفنيش في ولاية شمال الراين - وستفاليا ، حيث تأسست منظمة الإغاثة المزعومة في عام 2012 .

يذكر انه في أبريل 2019 ، داهمت الشرطة حوالي 90 مبنى خاص بأنصار في 9 مناطق و قبل أسبوعين ، بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في دوسلدورف ، تم تفتيش الـ 70 مبنى الخاص بأنصار والتابعين لها بتهمة الاشتباه في تمويل الإرهاب".

- استخدام التبرعات لدعم مليشيات مرتبطة بالقاعدة و جبهة النصرة في سوريا

وتعرف السلطات الأمنية أن شبكة جمعيات وأفراد أنصار تستخدم التبرعات التي تم جمعها في ألمانيا بشكل أساسي لدعم منظمات ارهابية بالإضافة إلى مليشيات مرتبطة بالقاعدة و جبهة النصرة السابقة في سوريا ، والتي تعمل الآن في محافظة إدلب وحركة الشباب في الصومال حيث نفذت هذه المليشيات العديد من الهجمات المدمرة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، كما يفرضون قواعد الشريعة بصرامة شديدة.

كما تجمع "أنصار" عدة ملايين يورو من التبرعات كل عام، ففي عام 2018 حصلت على قرابة 10 ملايين حيث يتم جمع هذه الاموال تحت غطاء انساني مدعية بأن هذه الاموال سوف يستفيد منها المسلمين المتضررين في كلا من قطاع غزة وسوريا وأفغانستان والصومال ومناطق أخرى.

- تعمل كحلقة وصل بين الجماعات السلفية و "الإخوان "

وتابعت الصحيفة الالمانية، تعتبر الشبكة خطرة لأنها ، وفقا لمخابرات مكتب حماية الدستور ، تعمل كحلقة وصل بين الجماعات السلفية وجماعة "الإخوان" التي تعتبر أقدم جمعية تنشر الإسلام السياسي في الدول العربية، واعتبرت الصحيفة الالمانية أن الجماعة تعتبر خطر على المجتمع الالماني.

واستعرضت الصحيفة الالمانية مجهودات وزير الداخلية في حل وحظر الجماعات المتطرفة في المانيا، مثل حظر جماعات، المواطنين الإمبرياليين المتشددة "شعوب"، و الفرع الألماني من ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، و جماعة "نوردادلر" اليمينية الإرهابية، و الجماعة اليمينية المتطرفة "Sturmbrigade 44"، والتي أطلق عليها أيضًا اسم "Wolfsbrigade 44".