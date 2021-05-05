إعطاء 30.6 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 30.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ960 ألفا و656 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 18 أسبوعًا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلى 3.46 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 83 ألفًا و890 حالة.



ومضى عام و14 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا في المانيا

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و451550 حالة، بعد تسجيل 18034 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83876 بعد تسجيل 285 وفاة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.