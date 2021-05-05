«توحش كورونا».. نيبال تستعين بالجيش لبناء مركز عزل بسعة 200 سرير

استعانت السلطات الحكومية المحلية في غرب نيبال بقوات الجيش؛ لبناء مركز عزل بسعة 200 سرير للتعاطي مع العدد المتزايد من إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19).



وقال كبير ضباط المنطقة، خاجيندرا براساد ريجال - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأربعاء - إن العمل بدأ في منطقة كايلالي بمقاطعة سودورباشيم المتاخمة للهند، حيث شهدت المنطقة عودة عدد كبير من العمال المهاجرين إلى ديارهم من الهند التي تعاني من ارتفاع هائل في الحالات الجديدة.



ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت نيبال 7 آلاف و587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 351 ألفا و5 حالات.



كما تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و417 حالة، فيما تم توزيع مليونين و91 ألفا و511 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء نيبال.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.