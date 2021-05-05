فرق لتوعية المواطنين ونشر الوعي الصحي بمراكز وقرى سوهاج

واصلت فرق التواصل المجتمعي أعمال التوعية بعدد من قري مركزي (المنشاة وأخميم) جنوب وشرق محافظة سوهاج.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وتوجهات الدكتور كريمه حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتكثيف حملات التوعية والتواصل المجتمعي ونشر الوعي بين المواطنين.

فيما قامت الفرق بالتوعية بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والطرق الصحيحة لاتباعها وحث المواطنين على الالتزام بتلك الإجراءات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، إنها تتابع بنفسها ويوميا أعمال الفرق التوعوية، مضيفة أن التوعية الصحية ونشرها بين المواطنين، وكذلك الوصول لجميع فئات المجتمع في كل قرى المحافظة يمثل شيئا هاما وضروريا، من شأنه الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان نشرت الفرق التثقيفية وفرق التواصل المجتمعي بجميع المحافظات، في إطار الاهتمام بتوعية المواطنين بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالطرق الصحيحة وأهمية ذلك.



وناشدت الدكتورة كريمة حامد كافة مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة والمغلقة، والاهتمام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات للحماية من العدوى وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إصابات كورونا في مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 173341 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل أمس 1090 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 60 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 231803 من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.