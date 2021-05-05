وزير المالية: رفع 500 شركة لوثائق الفوترة الإلكترونية على بيئة التشغيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح "معيط"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الشركات التي رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة.

وأكد أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو ١٥ مايو الجاري، مطالبًا الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل الموعد المحدد.

ولفت إلى أنه تم بالفعل إحالة ١٠ شركات للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الثانية منها وجارى إتخاذ إجراءات إحالة ٥ شركات أخرى؛

لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الثانية من المنظومة، مشيرًا إلى أن ذلك بخلاف الـ٥ شركات التي سبق إحالتها للنيابة لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومن جانبه، أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه تم تسجيل شركات المرحلة الثالثة الملزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بيئة التشغيل النهائي تمهيدا لإصدار فواتيرهم الفعلية وإرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ مايو الحالى.

وأهاب بالشركات التى تم تسجيلها على بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة سرعة رفع أكواد السلع والخدمات التى تتعامل بها على البوابة الإلكترونية للمنظومة (البورتال)، خلال الفترة الحالية وقبل ١٥ مايو الحالى للتمكن من استخدامها فى إصدار الفواتير بشكل صحيح.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.