الصحف تبرز توجيه السيسي للحكومة بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وتوجيهه للحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، والتوجيه أيضا بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "السيسي يوجه الحكومة بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور خالد زكريا محمد أمني رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومى للتخطيط.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز المستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.

وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

ونقلت "الجمهورية" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، واستعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي وبرامج التوعية والتعليم والثقافة إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع ترتيب أولوياتها وفقًا للمحافظات الأكثر احتياجًا والأعلى في معدلات الإنجاب الكلية وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أول مشروع لحصر الثروة العقارية في مصر إلكترونيا



وتحت عنوان "أول مشروع لحصر الثروة العقارية في مصر إلكترونيا" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. محمد معيط وزير المالية أكد أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية على مستوى الجمهورية وربطها بقاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع الوحدات العقارية.. مشيرا إلى أنه تم الانـتـهـاء مــن تسجيل ٢٢ مليون وحدة إلكترونيا حتى الآن بما يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف معيط أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز عـلـى تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأشار إلى أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خـلال ثلاثة أسابيع فقط هـي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مـع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

52 عربة سكة حديد جديدة تصل ميناء الإسكندرية

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "52 عربة سكة حديد جديدة تصل ميناء الإسكندرية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن عن وصول 52 عربة جديدة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فـي تـاريـخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل أشار إلى أن العربات الــ52 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

جهود تحصيل مناطق الأوقـاف على مستوى الجمهورية

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن أن جهود تحصيل مناطق الأوقـاف على مستوى الجمهورية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن جمع ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه وأن إجمالي ما تم تحصيله خلال الخمسة أيام الإجازة التي أقرتها الحكومة بلغت ٦ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه، وهـو ما يعكس كم المجهود المبذول من العاملين بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية لتحصيل الإيرادات من المستأجرين.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف أوضح، خلال لقائه بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، أن إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات خلال شهر أبريل بلغ ٢٠٥ ملايين جنيه بزيادة ٢٢ مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار إلى نجاح الأوقـاف في استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو ٨٧٦ مليون جنيه خلال عامين.

وأوضح أنه ومنذ توليه الوزارة وحتى الآن بلغ إجمالي ما تم استرداده أصول وقفية مقدرة بحوالي ٧ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه» منذ عام ٢٠١٣.

محاولات إفريقية وأمريكية للوساطة في أزمة سد النهضة



وعن تطورات أزمة "سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في محاولات إفريقية وأمريكية للوساطة في أزمة سد النهضة، وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم، أمس لبحث القضية بينما تعهد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي بالقيام بجولة قريبا تشمل مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي الوقت نفسه وصل جيفري فيلتمان مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، ليؤكد التزام واشنطن بحل قضايا القرن الإفريقي.

واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس الرئيس أفورقي في الخرطوم، حيث من المتوقع أن تحتل قضية سد النهضة الجزء الأكبر من المحادثات الإريترية-السودانية.

ومن جانبها أشارت مريم صادق المهدي وزير الخارجية السودانية إلى أن الرئيس فيليكس أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا تشمل الدول الثلاث، وقال إن هناك تنسيقا بينه ، بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفيلتمان بغية إيجاد حل لموضوع سد النهضة.

وعبرت مريم المهدي عن ارتياحها لهذا المسعى حيث إنه يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له وهو ضرورة إشراك العالم، لإعطاء فسحة أوسع لحل القضايا.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت استمرار تأثير الكتل الهوائية الساخنة القادمة من منطقة شبه الجزيرة العربية -بالتزامن مع منخفض السودان الموسمي- على درجة حرارة الجو حتى نهاية فصل الربيع، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 40 درجة اليوم وغدا على القاهرة، وتوقعت الهيئة أن يشهد بعد غد الجمعة انخفاضا مؤقتا، تعاود بعده موجة الحر في الظهور من جديد.

الأهلي يعاقب لاعبيه.. والكاف يضع الجبلاية في ورطة

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان، "الأهلي يعاقب لاعبيه.. والكاف يضع الجبلاية في ورطة"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلي عاقب لاعبيه بخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب، عقب الهزيمة في اللقاء الأخير أمام غزل المحلة، لعدم ظهورهم بالشكل المطلوب.

وعلى صعيد آخر، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار يوم 30 يونيو المقبل، موعدا نهائيا لتحديد وتسجيل أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الاتحاد الموسم المقبل، كما قرر "الكاف" زيادة عدد اللاعبين في القائمة ليكون 35 لاعبا، وكذا زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء إلى 9 بدلا من 7، وبهذه القرارات وضع الكاف اتحاد الكرة المصري في مأزق كبير، بعدما قرر تحديد أسماء الفرق المشاركة في مسابقات الأندية بحد أقصى 30 يونيو.