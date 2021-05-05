الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 2112 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

كورونا
كورونا

سجلت تايلاند اليوم الأربعاء، 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء موجة ثالثة من العدوى.


وسجلت البلاد 74900 حالة إصابة و318 وفاة منذ بداية الجائحة العام الماضي.

 

تايلاند تنصح مواطنيها من مغادرة الهند بسبب جائحة كورونا

 

أوصت السفارة التايلاندية في نيودلهي أمس الثلاثاء، المواطنين التايلانديين بمغادرة الهند بسبب وضع جائحة كورونا هناك.


ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن السفارة إنه على التايلانديين، الذين لا يحتاجون للبقاء في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، التسجيل للعودة إلى الوطن في رحلات العودة المقررة يوم السبت من تشيناي وفي 15 مايو من نيودلهي، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى العودة بشكل عاجل التسجيل في رحلة العودة على متن رحلة خاصة بتوصيل التبرعات من تايلاند إلى نيودلهي غدا الأربعاء.


وأوضحت السفارة التايلاندية أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة في الهند منذ منتصف أبريل وأن العديد من المرافق الطبية مكتظة بالمصابين.

 

كورونا حول العالم

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا حول العالم كورونا تايلاند الهند

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