الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2576 إصابة جديدة و161 وفاة بكورونا في أوكرانيا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ألفين و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و90 ألفاً و986 إصابة.


وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 45 ألفاً و77 حالة وفاة بعد تسجيل 161 وفاة خلال الساعات الأخيرة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و697 ألفاً و358 شخصا بعدما تماثل 7 آلاف و728 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.


وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.
 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
 

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

ترتيب الدول في أعداد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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