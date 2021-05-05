الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 5-5-2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سعر العملات من ضمن الموضوعات المهمة التي يبحث عنها المواطن المصري يومياً، وخصوصاً سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعبر موقع “ جوجل ” من قبل رجال الأعمال والمستثمرين عن  سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك.

 

 سعر الدرهم الإماراتي اليوم

لذلك تابع مع “ الدستور” في تقريره اليومي سعر الدرهم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك المصرية:

 

البنك المركزي المصري

في بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري

استقرت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري لتسجل للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

بنك الاستثمار العربي

سجل الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري للشراء 4.22 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

في بنك مصر

وفي بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للشراء 4.25 جنيه، 4.27 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

 

في بنك الإسكندرية

شهدت العملة الإماراتية اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري للشراء 4.24 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي بداية التعاملات اليومية، تداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري للشراء 4.24 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

 

في بنك عودة

بلغت العملة الإماراتية اليوم في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

بنك التنمية الصناعية

وتداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري للشراء 4.21 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، في بداية التعاملات اليومية.

 

بنك بلوم

سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك بلوم مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، للشراء 4.26 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

 

اقرأ أيضا:

حكم نسيان مريض الزهايمر وأثره على الصوم

 

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء الدرهم الإماراتي العملة الأماراتيه سعر الدرهم الأماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

بعد ظهوره في «الاختيار 2».. من هو الإرهابي علاء السماحي؟

«الأرصاد» تحدد موعد ذروة «الموجة الحارة»

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-5-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

جمال-أسعد

التلفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل