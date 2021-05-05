تعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 5-5-2021

سعر العملات من ضمن الموضوعات المهمة التي يبحث عنها المواطن المصري يومياً، وخصوصاً سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعبر موقع “ جوجل ” من قبل رجال الأعمال والمستثمرين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

لذلك تابع مع “ الدستور” في تقريره اليومي سعر الدرهم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

في بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

استقرت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري لتسجل للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

بنك الاستثمار العربي

سجل الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري للشراء 4.22 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

في بنك مصر

وفي بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للشراء 4.25 جنيه، 4.27 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

في بنك الإسكندرية

شهدت العملة الإماراتية اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري للشراء 4.24 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي بداية التعاملات اليومية، تداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري للشراء 4.24 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

في بنك عودة

بلغت العملة الإماراتية اليوم في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 4.25 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

بنك التنمية الصناعية

وتداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري للشراء 4.21 جنيه، 4.28 جنيه للبيع، في بداية التعاملات اليومية.

بنك بلوم

سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك بلوم مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، للشراء 4.26 جنيه، 4.28 جنيه للبيع.

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