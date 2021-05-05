تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-5-2021 في مصر

يبحث الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك المصرية.

وشهد سعر الريال السعودي - عملة المملكة العربية السعوديه - استقرارًا وثباتًا ملحوظ رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب في عدم استقرار أسعار العملات مثل ( الدولار - واليورو الأوروبي - الين الصيني ) ولم يسلم منه المعدن الأصفر والفضة من تلك الأزمة.



وينشر “الدستور” في تقريره اليومي، أسعار العملات العربية والأجنبية، والتي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سجلت عملة المملكة العربية السعودية اليوم في شركات الصرافة بمصر 4.15 جنيه للشراء، وسجل البيع 4.18 جنيه.

البنك المركزي المصري

وفي بداية التعاملات اليومية، سجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري، للشراء 4.16 جنيه، وبلغ البيع 4.19 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري، للشراء 4.15 جنيه، وبلغ البيع 4.18 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

تداول سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، للشراء 4.09 جنيه، وبلغ البيع 4.19 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات اليومية، سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء، وبلغ البيع 4.19 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 4.15 جنيه للشراء، وبلغ البيع 4.19 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

في بنك مصر

في بداية التعاملات اليومية، سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 4.15 جنيه للشراء، وبلغ البيع 4.18 جنيه.

في بنك البركة

تداول سعر العملة السعودية اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، للشراء 4.07 جنيه، وبلغ البيع 4.22 جنيه، في بداية التعاملات اليومية.

في قناة السويس

في بداية التعاملات اليومية، سجل سعر الريال في قناة السويس مقابل الجنيه المصري، للشراء 4.15 جنيه، وبلغ البيع 4.19 جنيه.

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