وزيرة فرنسية: المسلمون المعتدلون هم ضحايا جماعات الإسلام السياسى المتطرفة

طالبت مارلين شيابا، الوزيرة الفرنسية المسؤولة عن المواطنة في حوار لها مع صحيفة "أراب نيوز" بضرورة محاربة جماعات السلام السياسي والعمل على منع الشباب من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة على ضرورة محاربة العنصرية والأحكام المسبقة ، التي تنقلها بشكل خاص الحركة اليمينية المتطرفة في فرنسا.

وتابعت: أول ضحايا الإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم هم من المسلمين، وهذه الجماعات المتطرفة هي إهانة للمواطنين الفرنسيين من المسلمين الذين يعتنقون دينهم بشكل سلمي والمسلمين المعتدلين.

وفي حديثها إلى عرب نيوز، قالت: "سيكون هدفنا محاربة الإسلام السياسي من خلال التحكم بشكل أفضل في التمويل الأجنبي والمنح للجمعيات الخيرية والإسلامية، وبالتالي مواجهة بؤر الانفصالية، كما نحتاج أيضًا إلى منع الشباب من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوقوع فريسة لدعاية داعش".

في 11 أبريل، غُطيت جدران مركز ابن سينا ​​الثقافي الإسلامي في رين بعلامات هجومية ضد المسلمين، وردا على سؤال حول رد فعلها على مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في فرنسا، قالت: "كما قال وزير الداخلية، هذا إهانة للبلاد، في فرنسا، في عام 2021، لا يمكننا التغاضي عن فعل الإساءة لملايين المواطنين الأبرياء الذين ليس لديهم مشاكل مع الدولة في حد ذاتها وهذه ليست رؤيتي لفرنسا واكدت قائلة: إنني أدين بشدة هذه الأعمال ، وقد صدمت للغاية بهذه العلامات المشينة".

وفي حديثها عن زيارتها للمسجد الكبير في باريس في 12 أبريل ، قالت: "ذهبت إلى المسجد للقاء رئيس الجامعة السيد شمس الدين حافظ، فقد كان من المهم بالنسبة لي أن أبعث برسالة سلام وتضامن إلى السكان المسلمين الفرنسيين، خاصة بعد العلامات الدنيئة المعادية للمسلمين التي نقشت على موقع مركز ثقافي في رين".

وفي شرح لموقفها من الحجاب قالت: "أريد أن أذكر أن الكثير من الأشياء الخاطئة قيلت بالفعل: لا، لن يتم حظر الحجاب في الأماكن العامة ومن الخطأ القول إن الحكومة تتخذ مثل هذا الموقف الذي لا يؤيده سوى عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ و كما أنني على دراية بما يدور حول هذه المشكلة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "أنا لا أؤيد منع الحجاب في سياق الرحلات المدرسية، لأنني نشأت في مدينة ترتدي فيها معظم الأمهات الحجاب خلال هذه النزهات إذا حظرنا الحجاب، فإننا نستبعد فعليًا عددًا معينًا من أمهات الطالبات اللائي ينتمين إلى هذا البلد وهذا ليس هدفي حيث ينطبق مفهوم العلمانية على الدولة والخدمات العامة، ولكن ليس على المجتمع في حد ذاته، وهذا هو السبب في أن العلمانية هي مفهوم الحياد المقصود للخدمات العامة، وهي اختيار المواطن".

ولدى سؤالها عن تقييمها فيما يتعلق بمكافحة الإسلام السياسي في فرنسا والمناطق التي لا يزال يتعين على الحكومة العمل فيها، قالت شيابا: لقد عملنا على الأرض منذ ثلاث سنوات ضد الإسلام السياسي منذ عام 2018، أغلقنا 559 مؤسسة، وأجريت أكثر من 22000 عملية تفتيش في جميع أنحاء المناطق كجزء من حملتنا ضد جماعات الإسلام السياسي.

وأضافت: "لن يذهب أي يورو من المال العام أو من أموال الشعب الفرنسي لأعداء الجمهورية.