فايزر تتوقع بقاء كورونا للأبد على غرار الإنفلونزا الموسمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، في تصريحات صحفية، أنه يتوقع أن يواجه "طلبا دائما" على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، على غرار لقاحات الإنفلونزا، وسط توقعات بأن فيروس كروونا سيظل شائعا ويُعالج مثل الأمراض الأخرى.

وتابع: فخرون بالطريقة التي بدأت بها فايزر عام 2021، مشيرًا إلى أنها واصلت تسريع إنتاج وشحن اللقاح، وفي كثير من الحالات تجاوزت التزاماتها التعاقدية للجداول الزمنية للتسليم.

كما لفت إلى أن البيانات التي قُدمت إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، تُظهر أنه يمكن تخزين اللقاح في الثلاجة لمدة أربعة أسابيع، وهو ما يسهل على مراكز التطعيم التي لا تحتوي على ثلاجات الاحتفاظ باللقاح، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

يذكر أن شركة "فايزر" سبق وأن أعلنت أنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مطلع الأسبوع المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، فمن المتوقع يجب أن يصدر هذا التصريح "قريبا"، وأعلنت الشركة في أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاما.

وتجري شركة فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار، وتخطط الشركة لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في سبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.