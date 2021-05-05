الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب ينشئ مدونة تشبه تويتر للتواصل مع أنصاره

ترامب
ترامب

يريد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التواصل مع أنصاره عبر موقعه الإلكتروني بعد منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أطلق ترامب صفحة مدونة على موقعه الثلاثاء، وهي مشابهة بصريا لتويتر ولكنها تحتوي على منشورات فقط من ترامب.

كما يمكن لأنصار ترامب من الناحية الفنية استخدام تلك المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على تويتر أو فيسبوك، حيث أن هناك خيار مشاركة أي منشور قصير كاقتباس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المنصات ستسمح بمثل هذا النشاط.

وكان ترامب قد مُنع من استخدام تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد أن اقتحم مؤيدوه مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في شركة "فيسبوك" عما إذا كان سيسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام الموقع بعد 4 أشهر من حظره بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

وكان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة قراره في منتصف أبريل الماضي إلا أنه تم تأجيله، وقال المجلس  إنه سيعلن قراره النهائي في وقت لاحق

يذكر أنه بعد حظر ترامب، حظر "فيسبوك" أيضا مقابلة أجراها الرئيس السابق مع زوجة ابنه، لارا ترامب والتي كانت أول مقابلة له منذ أن ترك منصبه.

إلا أن "فيسبوك" لا يزال يسمح لمقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التي قدمها بالظهور على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.

وهذا وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير  في مبنى الكونجرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

تويتر ترامب دونالد ترامب مدونة

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى