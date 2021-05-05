ترامب ينشئ مدونة تشبه تويتر للتواصل مع أنصاره

يريد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التواصل مع أنصاره عبر موقعه الإلكتروني بعد منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أطلق ترامب صفحة مدونة على موقعه الثلاثاء، وهي مشابهة بصريا لتويتر ولكنها تحتوي على منشورات فقط من ترامب.

كما يمكن لأنصار ترامب من الناحية الفنية استخدام تلك المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على تويتر أو فيسبوك، حيث أن هناك خيار مشاركة أي منشور قصير كاقتباس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المنصات ستسمح بمثل هذا النشاط.

وكان ترامب قد مُنع من استخدام تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد أن اقتحم مؤيدوه مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في شركة "فيسبوك" عما إذا كان سيسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام الموقع بعد 4 أشهر من حظره بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

وكان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة قراره في منتصف أبريل الماضي إلا أنه تم تأجيله، وقال المجلس إنه سيعلن قراره النهائي في وقت لاحق

يذكر أنه بعد حظر ترامب، حظر "فيسبوك" أيضا مقابلة أجراها الرئيس السابق مع زوجة ابنه، لارا ترامب والتي كانت أول مقابلة له منذ أن ترك منصبه.

إلا أن "فيسبوك" لا يزال يسمح لمقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التي قدمها بالظهور على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.

وهذا وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.