اليوم.. جامعة طنطا تستقبل طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق

أعلنت جامعة طنطا، عن فتحها اليوم الأربعاء، باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق، للأساتذة العاملين بالكلية، وذلك حتى الأربعاء 19 مايو الجاري.

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، إنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح، تم تخصيص يوم الأحد 23 مايو لمراجعة الملفات، وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم الإثنين 24 مايو وحتى الأربعاء 26 مايو، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 30 مايو، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 1 يونيو المقبل.

وأشار "ذكى"، إلى أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، أن يكون المتقدم أستاذا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه، أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح، وطيلة مدة توليه المنصب.

وعلى جانب آخر، ‏ترأس الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أمس الثلاثاء، لجان تقييم المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية بالمراكز الرئيسية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمقرر انتهائها السبت المقبل.

وضمت اللجنة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع "رئيسًا"، وعضوية كل من ‏الدكتور كمال عكاشة، والدكتور سمير رياض هلال، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، والدكتور طارق فايد، والدكتوره دينا عبد الهادى، والدكتور محمد النمر.

وأكد الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على الارتقاء بالآداء الوظيفي لكافة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء معايير موضوعيًة تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

شملت المقابلات المتقدمين لمراكز ووحدات المعمل المركزي، ومركز ضمان الجودة، وحدة تحليل الشكاوي، وحدة تقييم الأداء الوظيفي، ووحدة شبكة المعلومات، ومركز صيانة الاجهزة العلمية والطبية.