الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 59 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

غلق وتشميع منشأة
غلق وتشميع منشأة

أعلنت محافظة الغربية غلق 52 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الثلاثاء، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، مؤكدًا أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وتابع محافظ الغربية، تطبيق قرارات الدولة التي وصفها بأنها تقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.

وقاد المحافظ حملة ليلية مكبرة علي أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع ٣٠٦ وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تمامًا من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والأجازات.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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