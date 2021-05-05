موريتانيا تسجل 9 إصابات بالسلالة البريطانية من كورونا

أعلن مسئول موريتاني بارز تسجيل تسع إصابات مؤكدة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورنا في موريتانيا.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود ولد أعل محمود في تصريحات بثتها منصات محلية ليل الثلاثاء/الأربعاء: " تم تشخيص 9 إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في موريتانيا وذلك بعد أخذ الوزارة لعينات من مصابين بالفيروس، في إطار فحوصات دورية، تقوم بها وزارة الصحة في مختبرات خارج البلاد".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الإثنين تشخيص أول إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في موريتانيا وقررت إخضاع المسافرين القادمين دون فحص كورونا لفحص الحمض النووي السريع لدى وصولهم وللحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

و قالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.