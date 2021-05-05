المراكز الأمريكية: منحنا 247.8 مليون جرعة لقاح واق من كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة منحت 247 مليونا

و‭769049‬ جرعة لقاح واق من فيروس كورونا في البلاد ووزعت 318 مليونا و474035 جرعة.

وزادت هذه الأرقام عما سجل أمس وهو 246 مليونا و780203 جرعات لقاح منحتها المراكز الأمريكية و312 مليونا و509575 جرعة وزعتها.

وذكرت المراكز الأمريكية أن 147 مليونا و894671 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصا بشكلكامل بحلول يوم الثلاثاء.

وتشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية جرعتين من لقاحي مودرنا وفايزر‭‭/‬‬بيونتك وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون وذلك حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7802685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

