مسعد يرفض أبوة «الفخرانى».. تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، خاصة بعد إطلاع "نجيب زاهي زركش" الفخراني، على نتيجة تحليل الـ DNA ليتعرف من يكون ابنه من بين الثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" ويجسدهم بالترتيب الفنانين الشباب إسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير، ليكتشف أنه الأخير ويبدأ يفكر في طريقة للاعتراف للثلاثي بحقيقة الأمر.

"نجيب" يقرر طرد "طريف"

وفي مشهد آخر، قرر "نجيب" أن يطرد "طريف" الفنان محمد محمود، الخادم الخاص له، خاصة بعد أن باح بسره إلى "شيرين زركش" الفنانة أنوشكا شقيقة نجيب خلال الأحداث، عن السر وراء الثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" أولاد شفيقة تجسدها الفنانة هالة فاخر، والتى اعترفت لنجيب قبل وفاتها أنه لديه ابن منها وهو واحد بين الثلاثي لكنها لم تقل له من قبل خوفا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه 30 عاما دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

"سعيد" يزور قبر "شفيقة" وتصدمه سيارة

كما شهدت الأحداث، اتصال "نانسي" الفنانة رنا رئيس بخالها "نجيب" وتخبره بأن "سعيد" سيذهب للسفر الليلة، بعدما قام الأخير بالاتصال بها لتوديعها، سرعان ما ذهب له "نجيب" ليمنعه من السفر ويخبره بأمر والدته شفيقة، وأنه سيقوم بترقيته، ويأخذه إلى مقابر عائلته، ويطلب منه أن يقرأ الفاتحة لوالدته "شفيقة"، ويخبره أنها كانت سيدة محترمة، وأنه كان متزوجًا منها، فيترك "سعيد" "نجيب" ويسير وحيدًا في الطريق وهو يبكي بحرقة على حاله، وتصدمه سيارة.



"مسعد" يرفض أبوة "نجيب"

وتتصاعد الأحداث، بذهاب "نجيب" إلى "مسعد" رامز أمير، كى يخبره أنه ليس يتيما وأنه والده، ليتفاجأ بوجود "سعد" كريم عفيفي، فيخبره أنه مقيمًا عنده كى يساعده في تحقيق حلمه ليصبح نجما مشهورا، خاصة بعد رفضه من مكتب الكاستينج لعدم استطاعته للتفريق بين معاني الكلام، ليخبره أنه لابد له أن يدرس الدراما والسينما وأن يشاهد الفنون التشكيلية، ثم يعطيه عدة كتب لكي يقوم بقراءتها، ومن ثم يخبره "نجيب" أن "شفيقة" والدته وأنها تزوجت من رجل قبله وأنجبته وأنه يعتبره مثل ابنه، وعندما تزوجت منه لم تكن تعرف ماذا تفعل لذلك تركته إلى "كريمة" الفنانة حنان سليمان وزوجها "نصار" الفنان علاء زينهم لكي يقوموا بتربيته، فيعلم أن "سعيد "و"مسعد" إخوته.

وتنتهي الحلقة بتصاعد الأحداث، خاصة بعد ما يأتي "سعد" ويتفاجأ بوجود "نجيب باشا" ويصرح له بمشاعره تجاه "نانسي" ابنة شقيقته، ليرحب "نجيب" ما يثير استغراب "مسعد" فيخبره أنه والده فيرفض "مسعد" أبوة "نجيب" كما يعود عن فكرة الارتباط بنانسي، ما يثير استياء "نجيب" الذي يتركه ويمشي وهو في حالة حزن شديدة.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.