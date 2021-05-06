عائشة بن أحمد: «الذهب لا يصدأ في رمضان»

كشفت عن موهبة كبيرة استحقت أن تعمل مع تامر محسن أحد المخرجين الكبار، وقدمت دورا مهما بأداء كبير وعبقرية مع كل حلقة من مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي، وشهدت مشاهدها بتركيباتها النفسية تألقًا واضحًا ونضوجًا فنيًا كبيرًا لتلك الفنانة التونسية "المعجونة" بماء التمثيل.

وفي الوقت الذي لا يدرك فيه بعض المتابعين للعمل تفاصيل الدراما التي تقدمها "أمينة" الشخصية التي تقدمها عائشة، جعلت المشاهد لا يمل نهائيا، وهي التفصيلة الرئيسية المليئة بالغموض حول العلاقة الأساسية بينها وبين "بدر" الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب، لتكن عائشة بمفردها بطلة في عمل ضخم يعد أحد الأعمال الهامة بدراما رمضان 2021.

أمينة الشخصية التي تقدمها النجمة التونسية عائشة بن احمد في مسلسل "لعبة نيوتن"، ظهرت بتمثيل هادئ ومتزن دون تصنع، وربما هذا الدور شهد اختلافا كبيرا عن أدوارها التي قدمتها في السابق سواء الصعيدية منها أو الاجتماعية.

ورغم التألق الظاهر والواضح لموهبة عائشة بن أحمد، إلا أنها غير كل الفنانات اللاتي جاءت إلى مصر لتقدم أعمالًا فنية، فهي لم تنس نهائيا بلدها تونس التي تقدم فيها مسلسل “حرقة”، والذي يحمل طرحا دراميا دقيقا لقضية الهجرة غير النظامية، وما تخلفه من حُرقة ولوعة في قلوب أهالي الضحايا، بصحبة عدد من الممثلين التونسيين الكبار.

وبالعودة إلى "لعبة نيوتن" كونه حققا نجاحًا كبيرًا، فرضت عائشة موهبتها على الساحة الدرامية، وتلونت كالحرباء بالشخصية التي كتبها تامر محسن، وعاشت تفاصيلها الأليمة الموجعة التي تقمصتها حقيقة بطبيعتها النفسية والعقلية والجسدية.

كشفت شخصية "أمينة" عن ممثلة كبيرة وعظيمة وموهبة استثنائية وفريدة من نوعها، لتقدم السهل الممتنع، واقتربت بها إلي العالمية بمساعدة مخرج كبير اسمه تامر محسن يتمنى الكثيرون الوقوف أمام كاميراته في مشهد واحد، وأصبحت بهذا العمل من أذكى الفنانات الأجنبيات اللاتي طللن على الدراما المصرية.

عائشة بن أحمد هي الأكثر موهبة، وأعطت درسًا حقيقيًا في كيفية اختيار الأدوار الصعبة بمشاهد طويلة، حبست بها أنفاس الجمهور، وطبقت قانون القوة الناعمة الحقيقية لبلدها تونس، فهي ممثلة بمقاييس مختلفة، ظهرت في "لعبة نيوتن" تلعب في قلوب الكثيرين بتأثيرها الكبير في كل شخصية تقدمها.