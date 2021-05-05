الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب أسطوانة بوتاجاز.. إندلاع حريق فى منزلين بالبلينا

حريق فى منزلين بالبلينا
حريق فى منزلين بالبلينا

شهدت قرية الساحل بحري بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز وامتدت النيران لمنزل مجاور أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

 

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمنزل بناحية الساحل بحري / دائرة المركز .

 

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك “محمد . ن . ت . ب” 26 سنة عامل وإمتد لمنزل مجاور ملك “فوز رمضان . م . ع” 50 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ” دون حدوث إصابات ” .

 

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري بمنزل الأول وأضافا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

سوهاج محافظة النيابة حريق ضباط

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