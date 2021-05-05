أكثر من 100 حالة وفاة جراء كورونا في يوم واحد بتونس

فاقت الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا عتبة الـ 100 وفاة مجددا في تونس بالإضافة إلى إصابة 1405 أشخاص، في مؤشر على استمرار الموجة الثالثة للوباء.



وأحصت وزارة الصحة 101 حالة وفاة جديدة في آخر تحديث معلن ليصبح إجمالي الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي 11 ألفا و16 وفاة.



وكانت تونس شهدت أعلى حصيلة يومية قبل أسبوع بتسجيلها 119 حالة وفاة، في ظل ضغط جديد على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.



وحتى يوم أمس تلقى قرابة 425 ألف شخص فقط لقاح كورونا بينما حصل أكثر من 103 آلاف شخص على الجرعتين، بحسب وزارة الصحة.



وتشهد الحملة بطئا في ظل إمدادات محدودة للقاحات ما يفرض صعوبات لتطعيم حوالي 5.5 مليون شخص هذا العام وهو نصف عدد سكان تونس، كما خططت لذلك الحكومة في وقت سابق.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.