مصدر عسكرى يكشف حيثيات الغارة الإسرائيلية غرب سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر يوم الأربعاء غارة جوية على جنوب غرب اللاذقية، مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الساحلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أكد المصدر أن الهجوم وقع على الساعة 02:18 فجرًا، مضيفًا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

و لفت إلى أن الهجوم أدى إلى "استشهاد مدني، وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، ذكرت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على عدة مناطق في شمال غرب سوريا، بينها ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط.

وأفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

و ذكرت التقارير السورية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

و قالت قناة "الإخبارية" إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص، وإصابة 6 آخرين، جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.

و أعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".

و في وقت سابق، تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقًا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

و نشرت بعض وسائل الإعلام صورًا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس و للاذقية.