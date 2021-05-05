إصابة عامل ورشة سقطت عليه أسياخ حديد ونقله لمستشفى طما بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج عامل بورشة حدادة في الرابعة عشرة من العمر، مصابًا بجروح قطعية وسحجات بالعضد الأيمن، سقطت عليه بعض أسياخ الحديد أثناء عمله بالورشة، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «حمادة.ه.ع.ا» 14 سنة عامل بورشة حدادة، ويقيم بندر طما مصابًا بجروح قطعية وسحجات بالعضد الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقه «السيد.ه.ع.ا»، 20 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بعمله سقطت عليه بعض الأسياخ الحديدية، مما نتج عنه إصابته، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.