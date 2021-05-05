«فايزر» تتوقع التصريح باستخدام لقاحها للأطفال مطلع الأسبوع المقبل

قالت شركة "فايزر" إنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مطلع الأسبوع المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" ألبرت بورلا للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف، إن التصريح يجب أن يصدر "قريبا"، مشيرا إلى "أننا نتوقع أيضا الحصول على بيانات السلامة للمرحلة الثانية من دراستنا الجارية على النساء الحوامل بحلول أواخر يوليو وأوائل أغسطس".

وأعلنت الشركة في أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاما.

وتجري شركة فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار، وتخطط الشركة لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في سبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.