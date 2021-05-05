الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لمواجهة الهجرة غير الشرعية

سيناتور إيطالي يدعو إلى فرض حظر بحري في «وسط البحر المتوسط»

البرلمان الإيطالي
البرلمان الإيطالي

دعا السيناتور الإيطالي جوفاني باتيستا فات سولاري إلى فرض حظر بحري في منطقة وسط المتوسط "ضد الفساد وموت المهاجرين".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال فات سكولاري، مدير البرنامج الوطني لحزب "أخوة إيطاليا"، في تصريحات صحفية: "هناك أكثر من 10 آلاف وصول غير شرعي لمهاجرين عن طريق البحر تم تسجيله في الأشهر الأربعة الماضية".

 

وأضاف أن "هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف ما وصل من المهاجرين خلال عام 2020 عندما كان يحكم الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، بينما تمكنت حكومة دراغي من عمل ما هو أسوأ من حكومة كونتي المؤيدة للمهاجرين".

 

وتابع: "لا مبرر لهذا الأمر، نظرا لكون معظم المهاجرين غير النظاميين يأتون من دول لا توجد فيها حرب أو حالة طوارئ، مثل تونس وساحل العاج وبنجلاديش".

 

وأكد أن "هذه البيانات غير المقبولة، وهي تؤكد أن الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجرة الجماعية غير النظامية هي تلك التي أشار إليها حزبنا دائما ورئيسته جورجا ميلوني: الحصار البحري الذي يتم تنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا".

 

واعتبر أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الشرعية ووقف الموت في عرض البحر".

 

 وعلي صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده مستعدة مجددا لـ"استضافة العالم"، مشيرا إلى أن الإيطاليين سيتمتعون بتصريح وطني يسمح لهم بالسفر عبر المناطق لاحقا هذا الشهر.

 

وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع لمجموعة العشرين عن السياحة، قال دراغي إن "التصريح الوطني يكون جاهزا قبل شهر من خطط الاتحاد الأوروبي لنشر شهادة تسهل على المواطنين السفر بين دول التكتل خلال الصيف"، مضيفا أن "إيطاليا مستعدة مجددا لاستضافة العالم".

 

ومن شأن شهادة الاتحاد الأوروبي أن تتيح للسائحين السفر دون الخضوع للحجر الصحي إن تعافوا من الإصابة بكورونا أو حصلوا على اللقاح أو قدموا فحصا سلبيا للفيروس.

ايطالي البحر المتوسط حظر سيناتور إيطالي فرض حظر البحر المتوسط لبحر المتوسط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى