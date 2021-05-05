سيناتور إيطالي يدعو إلى فرض حظر بحري في «وسط البحر المتوسط»

لمواجهة الهجرة غير الشرعية

دعا السيناتور الإيطالي جوفاني باتيستا فات سولاري إلى فرض حظر بحري في منطقة وسط المتوسط "ضد الفساد وموت المهاجرين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال فات سكولاري، مدير البرنامج الوطني لحزب "أخوة إيطاليا"، في تصريحات صحفية: "هناك أكثر من 10 آلاف وصول غير شرعي لمهاجرين عن طريق البحر تم تسجيله في الأشهر الأربعة الماضية".

وأضاف أن "هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف ما وصل من المهاجرين خلال عام 2020 عندما كان يحكم الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، بينما تمكنت حكومة دراغي من عمل ما هو أسوأ من حكومة كونتي المؤيدة للمهاجرين".

وتابع: "لا مبرر لهذا الأمر، نظرا لكون معظم المهاجرين غير النظاميين يأتون من دول لا توجد فيها حرب أو حالة طوارئ، مثل تونس وساحل العاج وبنجلاديش".

وأكد أن "هذه البيانات غير المقبولة، وهي تؤكد أن الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجرة الجماعية غير النظامية هي تلك التي أشار إليها حزبنا دائما ورئيسته جورجا ميلوني: الحصار البحري الذي يتم تنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا".

واعتبر أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الشرعية ووقف الموت في عرض البحر".

وعلي صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده مستعدة مجددا لـ"استضافة العالم"، مشيرا إلى أن الإيطاليين سيتمتعون بتصريح وطني يسمح لهم بالسفر عبر المناطق لاحقا هذا الشهر.

وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع لمجموعة العشرين عن السياحة، قال دراغي إن "التصريح الوطني يكون جاهزا قبل شهر من خطط الاتحاد الأوروبي لنشر شهادة تسهل على المواطنين السفر بين دول التكتل خلال الصيف"، مضيفا أن "إيطاليا مستعدة مجددا لاستضافة العالم".

ومن شأن شهادة الاتحاد الأوروبي أن تتيح للسائحين السفر دون الخضوع للحجر الصحي إن تعافوا من الإصابة بكورونا أو حصلوا على اللقاح أو قدموا فحصا سلبيا للفيروس.