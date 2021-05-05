الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك فى سوريا

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، في هذا الصدد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير نشرته حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، و رغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وتابع التقرير: "نفذ كل من النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش، لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف و قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع البنتاجون: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف، بينما و اصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

و أبرمت روسيا والولايات المتحدة منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على اللاذقية وحماة

وعلي صعيد آخر ، أفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

و ذكرت التقارير السورية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية، ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة "الإخبارية"، إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص، وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".