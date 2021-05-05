بلينكن: يجب الضغط على روسيا لجعلها تنفذ التزاماتها الدولية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يجب على الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها الضغط على روسيا لجعلها "تنفذ التزاماتها الدولية".

وحسبما أفادات وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بلينكن في تصريحات له اليوم : "يجب أن نعمل سوية للفت الانتباه إلى تصرفات روسيا وتحميلها المسؤولية عن أعمالها وممارسة الضغط على موسكو لجعلها تنفذ التزاماتها الدولية".

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تعليقا على تغريدة بلينكن التي أعاد نشرها على حسابه: "على روسيا تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك والعمل بحسن النية على إنهاء النزاع في أوكرانيا".

وسبق أن أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا عزمها "دعم سيادة أوكرانيا" في ظل التوتر المستمر مع روسيا عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى الحضن الروسي عام 2014.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن ،اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في لندن في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري.



وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني يوم الأثنين الماضي أن الهدف من مشاركة بلينكن ،هو وضع الأساس لقمة قادة مجموعة السبع المقرر انعقادها يونيو المقبل، إذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط للسفر إلى المملكة المتحدة في يونيو لحضور القمة في أول رحلة له خارج البلاد كرئيس للولايات المتحدة.



وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن خلال لقائه نظرائه في المملكة المتحدة ومجموعة الدول السبع ، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة كوفيد-19 والانتعاش والنمو الاقتصادي، وسبل معالجة أزمة المناخ وحقوق الإنسان وضمان الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين من بين قضايا أخرى.



ورأت الخارجية الأمريكية أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي يعقد وجها لوجه لأول مرة منذ أكثر من عامين، يعد بمثابة فرصة لإثبات قيادة مجموعة السبع على أساس الأهداف والقيم المشتركة ، والالتزام بـ "إعادة البناء بشكل أفضل" في مجالات الصحة والمناخ والانتعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية الدولية.



