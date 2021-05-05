الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلى على اللاذقية وحماة

الدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية

أفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة "الإخبارية" إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية. 

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية. 

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