الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بترعة السوهاجية فى جهينة

انتشال جثة طفل
انتشال جثة طفل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة السوهاجية بناحية مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بغرق طفل بترعة السوهاجية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وفريق من نجدة المسطحات المائية وتبين غرق أحمد ع. ج 13 عاما، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والده عبدالرحمن ج.م 40 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام في ترعة السوهاجية، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

أمن سوهاج النيابة طفل مستشفى

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