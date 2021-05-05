مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمحطة صرف قرية سحالى فى البحيرة

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، منذ قليل، أثناء العمل بمحطة صرف قرية سحالي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وصول مستشفى أبو حمص المركزي "محمد عبد الرحمن درويش" 38 عامًا، نتيجة صعق كهربائي أثناء العمل بمحطة صرف قرية سحالى، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.