إجابة سؤال «رزان ومهيب».. متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية، هكذا كان سؤال برنامج رزان ومهيب منذ قليل، في الحلقة رقم 22 من رمضان، حيث تم طرح السؤال ضمن الحلقة التي تم فيها استضافة اللاعب سعد سمير مع الفنانة رزان مغربي، والإعلامي الرياضي مهيب، حيث المبلغ المقدم من البرنامج يبلغ قدره 100 ألف جنية.

ويستعرض "الدستور" الإجابة على سؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصرية، والاختيارات من بين 1908، 1904، 1900، ونستعرض خلال السطور التالية الإجابة الخاصة بهذا السؤال وهي 1908.

ونستعرض إليكم في هذا الفيديو حكاية إنشاء الجامعة.

https://www.youtube.com/watch?v=92RI62nu_4U&feature=emb_title

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟.. الإجابة الصحيحة لسؤال رزان ومهيب

تعتبر جامعة القاهرة هي أول جامعة مصرية تم افتتاحها عام 1908، في 21 ديسمبر، وسُميت باسم الجامعة المصرية، وكانت جامعة أهلية تم إنشاؤها بالتبرعات، والاشتراك بالمسابقة يكون من خلال إرسال رسالة قصيرة على رقم 95451 بالإجابة الصحيحة، على أن يتم اختيار الاسم بطريقة عشوائية على الهواء مباشرة من قبل الإعلامية رزان المغربي، اليوم التالي.

ويمكنك مشاهدة السؤال من خلال اللينك

https://www.youtube.com/watch?v=K1aez4ccgdE

أول رئيس للجامعة

ويعتبر أحمد لطفي السيد هو أول رئيس لجامعة القاهرة، وحضر الخديوي عباس حلمي الثاني، ورجال الدولة والمجتمع حفل افتتاح الجامعة مساء اليوم نفسه، حيث أُلقيت أول محاضرة.

تم إنشاء الجامعة بعد حملة شعبية ذات مطالب واسعة لإنشاء جامعة حديثة بقيادة مصطفى كامل وغيره، وكان الاعتراض من جانب سلطة الاحتلال الإنجليزي بقيادة لورد كرومر، حيث تم إعادة تسميتها لتصبح جامعة فؤاد الأول، ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو 1952، وضمت عددًا كبيرًا من الكليات.

وتقع الجامعة في مدينة الجيزة غربي القاهرة، وبعض كلياتها تقع في أحياء المنيل والمنيرة والدقي، مثل كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وعدد خريجيها الحائزين على جائزة نوبل هم 3، وتم تصنيفها عالميًا عام 2004 ضمن قائمة أكبر 500 جامعة على مستوى العالم، ويتخرج منها سنويًا ما يزيد على 155 ألف طالب.

ومرت فكرة إنشاء الجامعة بالعديد من المراحل، ولم يكن الإنشاء وليد الصدفة، بل مر بمراحل عديدة تمتد عبر الزمان إلى أكثر من 50 عامًا سابقة على إعلان الافتتاح، فقد تردد الحديث عن الجامعة بين طلاب البعثات الذين أرسلهم محمد على باشا لأوروبا ليتعلموا ويأتوا بهذا العلم لمصر والاستفادة منه، وأعلن أحمد باشا المنشاوي وقتها، وهو من كبار أعيان الغربية رغبته في إنشاء جامعة على نفقته الخاصة، وظلت الفكرة مع الوقت ومرت السنوات إلى أن تم تنفيذها.