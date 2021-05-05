أسعار الدواجن فى السوق اليوم الأربعاء 5-5-2021

يتعرف المواطنين على أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، الموافق ٥-٥-٢٠٢١، خلال التقرير التالي الذي يضم جميع الأسعار، بحسب تطورات السوق الداجني المصري، وتتباين أسعار الدواجن التي تعد مصدر استهلاك للمواطنين، يوميًا، ونقدم التقرير الذي يبحث عنه القارىء المصري على مؤشر البحث "جوجل".

ويضم التقرير الأتي جميع أسعار الدواجن، وأنواعها المختلفة، طبقًا لأخر التطورات والتحديثات في السوق الداجني، وهي "الكتاكيت، والفراخ، وامهات الفراخ البيضاء، السمان، والبط، وكراتين البيض البلدي والأحمر والأبيض".

تطورات أسعار الدواجن في السوق الداجني اليوم الأربعاء ٥-٥-٢٠٢١

نستعرض لكم تقرير عن أسعار الدواجن اليوم، وتشمل سعر الفراخ، والبط، والسمان، والكتاكيت، وكراتين البيض، ولمن يرغب في التعرف على أسعار الدواجن، يتابع التقرير التالي، الذي يتضمن آخر أسعار الدواجن، كما هو موضح بالأتي:

سعر السمان في السوق اليوم الأربعاء

- كتكوت السمان الأسمر البري البالغ من العمر يوم واحد فقط، سجل سعر بين ٢.٢٥ إلى ٢.٥٠ جنيه.

- كتكوت السمان الأبيض الهجين، البالغ من العمر يوم واحد ققط، وصل سعر بين ٢.٧٥ و ٣ جنيهات.

- كتكوت السمان الهجين بياض، البالغ من العمر ١٤ يومًا، بلغ سعر بين ٥.٥٠ و ٦ جنيهات.

سعر الفراخ في السوق اليوم الأربعاء

- لحم الفراخ البيضاء الذي يزن كيلو، وصل سعره بين ٢٧ و ٢٨ جنيهًا.

- لحم الفراخ الساسو الذي يزن كيلو، بلغ سعره بين ٢٩ و ٣٠ جنيهًا.

- لحم الفراخ البلدي الذي يزن كيلو، سجل بين ٣٥ و٣٦ جنيهًا.

- لحم الأمهات الأبيض الذي يزن كيلو، سجل بين ١٥ و ١٦ جنيهًا.

سعر الكتاكيت في السوق اليوم الأربعاء

- الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، سجل سعره بين ٢ و ٢.٧٥ جنيه.

- الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، وصل سعره بين ١.٧٥ و ٢ جنيه.

- الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط، بلغ سعره بين ٣ و٣.٢٥ جنيه.

أسعار الدواجن.. سعر كرتونة البيض في السوق اليوم الأربعاء

- كرتونة البيض الأحمر، سجلت سعرها بين ٣٠ و ٣١ جنيهًا.

- كرتونة البيض الأبيض، وصلت سعرها بين ٢٨ و ٢٩ جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي، بلغت سعرها بين ٣١ و ٣٢ جنيهًا.