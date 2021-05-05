أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-5-2021

تراجعت أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية في السوق المصري، اليوم الأربعاء 5-5-2021.

أسعار الذهب على المستوى المحلي المصري

يسجل متوسط سعرجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ورواجًا في السوق المصرية نحو 780 جنيهًا للجرام، مقابل 781 جنيهًا للجرام، أمس، غير شامل المصنعية.

أسعار الذهب على المستوى العالمي

تشهد أسعار الذهب تراجعًا في الأسواق العالمية اليوم ليهبط عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة "رويترز".

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27682 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 893 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا بنحو 2 جنيه ليسجل 893 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 668 جنيهًا فى التعاملات، اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.