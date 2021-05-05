الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد أذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5-5-2021

أذان الفجر
أذان الفجر

ترتفع مؤشرات البحث، بشكل يومي، عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد أذان الفجر وأذان المغرب في القاهرة والمحافظات؛ لمتابعة التغيرات في مواعيد الإفطار والإمساك والتي تختلف بفارق دقائق معدودة كل يوم.

ويقدم لكم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات، اليوم الأربعاء 5-5-2021، الثالث والعشرون من رمضان، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه على مدار الساعة.

ويوافق اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 ميلاديًا 23 رمضان 1442 هجريًا، موعد السحور 16 : 1  والإمساك  16: 3 ويؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 33 : 3. 

 

موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5-5-2021

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة ( 3:33 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية ( 3:34 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا ( 3:39 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا ( 3:45 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم ( 3:44 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية ( 3:37 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية ( 3:40 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شبين الكوم ( 3:40 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بورسعيد ( 3:33 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الأقصر ( 3:46 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيوة ( 4:06 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح ( 4:33 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رأس سدر ( 3:36 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في نويبع ( 3:30 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في السويس ( 3:36 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة ( 3:38 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ ( 3:34 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان ( 3:49 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط ( 3:48 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد ( 4:10 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية ( 3:37 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في وادى النطرون ( 3:43 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمنهور ( 3:41 صباحًا).

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة ( 3:37 صباحًا).

 

مواقع التواصل خدمات الوادي الجديد وادى النطرون القاهرة الدستور التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي شبين الكوم يوافق موعد أذان الفجر موعد أذان الفجر في القاهرة

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

د. محمد الباز يكتب: «شفرة السيسى».. عن الإنقاذ الذى وصل بنا إلى الإنجاز

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى