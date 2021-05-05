موعد أذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5-5-2021

ترتفع مؤشرات البحث، بشكل يومي، عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد أذان الفجر وأذان المغرب في القاهرة والمحافظات؛ لمتابعة التغيرات في مواعيد الإفطار والإمساك والتي تختلف بفارق دقائق معدودة كل يوم.

ويقدم لكم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات، اليوم الأربعاء 5-5-2021، الثالث والعشرون من رمضان، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه على مدار الساعة.

ويوافق اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 ميلاديًا 23 رمضان 1442 هجريًا، موعد السحور 16 : 1 والإمساك 16: 3 ويؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 33 : 3.

موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5-5-2021

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة ( 3:33 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية ( 3:34 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا ( 3:39 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا ( 3:45 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم ( 3:44 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية ( 3:37 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية ( 3:40 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شبين الكوم ( 3:40 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بورسعيد ( 3:33 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الأقصر ( 3:46 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيوة ( 4:06 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح ( 4:33 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رأس سدر ( 3:36 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في نويبع ( 3:30 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في السويس ( 3:36 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة ( 3:38 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ ( 3:34 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان ( 3:49 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط ( 3:48 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد ( 4:10 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية ( 3:37 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في وادى النطرون ( 3:43 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمنهور ( 3:41 صباحًا).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة ( 3:37 صباحًا).