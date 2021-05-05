الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تعلن تسجيل 1253 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجیل 1253 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 279 ألفا و85 إصابة.

وصرح السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1601، وشفاء 1213 حالة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 262 ألفا و582 حالة، مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 09ر94%.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بأقسام العنایة المركزة بلغ 207، وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 14 ألفا و902.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على التباعد البدني، موصیا بزیارة حسابات وزارة الصحة والجھات الرسمیة بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات، وكل ما من شأنه الإسھام باحتواء انتشار الفیروس

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

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