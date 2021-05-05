بايدن يحدد «هدفًا جديدًا» بشأن لقاح كورونا

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفًا جديدًا على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70 في المئة من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو.

وفي كلمة من البيت الأبيض، أعلن بايدن أيضا السعي إلى تلقيح 160 مليون أمريكي في شكل تام بحلول التاريخ نفسه، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية تمضية الأمريكيين لفصل الصيف.

وقال: "الضوء في آخر النفق بات أكثر قوة"، كما أعلن استعداد الولايات المتحدة لإطلاق حملة تلقيح تشمل الفتيان في حال أجازت لهم السلطات الصحية تلقي لقاح "فايزر".

وأضاف: "وحدها وكالة الأدوية الأمريكية ستتخذ هذا القرار، ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات الأمريكيون أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فورا".

وبعد مستويات قياسية من التلقيح، تراجع العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة، الأمر الذي أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها سعيا لإقناع اللامبالين والمشككين.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.