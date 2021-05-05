الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند صبرى تنتظر «كيرة والجن» بعد نجاح «هجمة مرتدة»

هند صبري
هند صبري

قالت الفنانة هند صبري، إنها تنتظر بفارغ الصبر عرض فيلم "كيرة والجن"، الذي يمثل عملًا مختلفًا للغاية، حيث يتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر.

وأوضحت هند صبري، في بيان لها، أن أحداث الفيلم تدور إبان ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة وقادة الثورة الشعبية.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم ممتدة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لافتة إلى أن العمل مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب أيضًا السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد مالك.

وفي نفس السياق، قالت هند صبري، في تصريحات لها عبر مداخلة لبرنامج "بيت للكل"، المذاع على التليفزيون المصري: «أحمد عز صديقي من 20 عامًا، واشتركنا معًا في عدد من الأعمال الفنية كان أولها مذكرات مراهقة، وأخيرًا العمل الأخير هجمة مرتدة، وفيلم كيرا والجن المزمع استئناف تصويره عقب إجازة عيد الفطر المبارك».

فيما رد الفنان أحمد عز، قائلًا: « هند صبري حبيبتي معرفة 20 عامًا، وتتسم بحب الجميع، وهناك عملًا مشتركًا كما ذكرت وهو فيلم كيرا والجن».

وأضاف "عز"، خلال حواره مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر التليفزيون المصري، أنه لن ينسي الفضل الكبير للمخرجة إيناس الدغيدي التي كان لها الفضل في اكتشافه وخروجه إلى النور من خلال العمل الأول "مذكرات مراهقة".

يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك حاليًا في سباق دراما رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة"، إلى جانب الفنان أحمد عز، ويتناول قصة مأخوذة من بطولات المخابرات المصرية، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

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