إيناس عبدالدايم تكرم أسر الشهداء خلال عرض فيلم الشهيد بسينما الهناجر

بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم٬ تستقبل سينما الهناجر٬ بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ العرض الخاص للفيلم التسجيلي "الشهيد" للمخرج عاطف السكري٬ والمأخوذ عن كتاب "حكايات الولاد الأرض" والصادر عن الهيئة المصرية العاملة للكتاب٬ من تأليف الكتاب محمد نبيل. ويقام عقب العرض٬ احتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي٬ احتفالية كبري لتكريم لأسر الشهداء.

ويقدم فيلم "الشهيد" المأخوذ عن كتاب "حكايات الولاد الأرض"٬ رصدًا وتوثيقًا لبطولات رجال الجيش والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح على أرض سيناء بالأخص. وترجع أهمية فيلم "الشهيد" في الوقت الراهن للتأكيد علي دور الأعمال الثقافية والتنويرية في الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع.

ويأتي فيلم "الشهيد" في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية٬ علي حق شهداء مصر في تخليد سيرهم وبطولاتهم عبر كتابات وأفلام سينمائية سواء تسجيلية أو روائية٬ ترعاها مؤسسات وهيئات ثقافية.

وخلال كتابه "حكايات الولاد الأرض"٬ يقدم مؤلفه محمد نبيل، على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة، شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسي ورفاقه، وتتبعه أجزاء أخرى تصدرها الهيئة لتوثق بطولات المئات من الشهداء.

ويقول الكاتب محمد نبيل في مقدمة كتابه "حكايات الولاد الأرض": نعلم أن الرجال لا تموت بل فقط ترحل ونرث منهم الفخر والشرف.. هكذا أبطال سيناء الآن، لم تغادرنا أرواحهم بل بقوا بيننا في خلايا وجداننا، يحدثوننا ونحدثهم، يجيئون إلينا ونروح إليهم عبر حكايات أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم.. ذاك الشهيد الخالد في قلوب المصريين تزدان بذكراه أجمل زوايا منازلنا بصورته مع رفقاء الميدان أو وهو قابض على سلاحه مبتسما، أو شهادة بطولة من القوات المسلحة أو الشرطة للبطل الشهيد أو حتى ملابسه المخضبة بدمائه الزكية في خزانة أسرته تتكحل بها أمه وتتقوى بها زوجته وتفتخر بها ابنته.

يتابع محمد نبيل مؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض": تحكيها لنا أم ذاك الشهيد أو زوجته أو ابنته، ربما كان في الحكي إعادة لنثر بذور الولاء لهذا الوطن في نفوس القادم من الأجيال٬ ربما تكون تلك الحكايات سلاحا جديدا وحقيقيا.. فلماذا لا نشهره في وجوههم.

ويعد فيلم " الشهيد" أول سلسلة من الأفلام التي سيقوم بإنتاجها المركز القومي للسينما خلال الفترة القادمة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره.

ومن جانبها سوف تقوم إيناس عبد الدايم٬ بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم شريف محمد عمر، الرائد شرطة محمد أنور جمعة ، عريف عماد أمير رشدي، و من المقرر أن تقدم الحفل المذيعة ساره عزت.

يذكر أن الفعاليات تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.