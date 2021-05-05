«المحامين» تعيد صرف منحتى المولود والزواج لأعضاء شمال الجيزة

أعلن مجلس نقابة محامين شمال الجيزة، عن قراره بإعادة صرف منحتي «المولود ـ الزواج» بالنقابة الفرعية، وتطبيقه من تاريخ 6 أبريل الماضي، على أن يتم تقديم الأوراق خلال ستة أشهر من صدور هذا القرار.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرر مجلس نقابة محامي شمال الجيزة نقيبًا وأعضاءً إعادة صرف منحة الزواج للمحامين أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بنقابة الجيزة الفرعية، وذلك بواقع خمسمائة جنيه فقط لا غير، على أن يقدم المحامي المستندات المطلوبة وهي؛ صورة كارنية المحاماة وصورة من قسيمة الزواج.

كما قرر المجلس إعادة صرف منحة المولود للسادة المحامين، بواقع ثلاثمائة جنية، على أن تصرف لمرتين فقط، ويقدم المحامي المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة ضوئية من كارنية المحاماة وأخرى من شهادة الميلاد للمولود.

على أن ينفذ القرار من تاريخ ٦ أبريل للعام الحالي ٢٠٢١.

فيما أعلن مجلس نقابة محامي حلوان، عن توفير كمامات طبية بأسعار مدعومة للمحامين أعضاء النقابة الفرعية، بدءًا من غد الثلاثاء، بجميع غرف المحامين بالمحاكم.

ووفقًا لإعلان النقابة الفرعية ستتوفر الكمامات الطبية، وتتكون من ثلاث طبقات؛ (طبي، ألتراسونيك، لاصق حراري) بسعر العلبة الواحدة ٢٥ جنيهًا فقط بمساهمة ودعم من مجلس النقابة، بغرف المحامين بمحكمة حلوان الكلية، وبمحكمة المعادي والبساتين ودار السلام الجزئية، وغرفة محكمة حلوان والمعادي لشئون الأسرة، على أن يكون العرض لمحامين حلوان الفرعية فقط، وبحد أقصي ٣ علب لكل محام.

وأشار الإعلان إلى أن هذا يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد المصابين به، ومع توقعات بموجات أشد من الفيروس والخوف من انتشاره بين الزملاء حيث إنه لا غني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة وأهمها إرتداء الكمامة للحد من تفشي الفيروس وانتشاره في المجتمع.

كما أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية، برئاسة النقيب الفرعي محمد الصياد، عن توفير الكمامات للمحامين بأسعار مدعمة على العلبة الواحدة، حرصًا منها على سلامة أعضائها في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال أحمد منصور، عضو مجلس الفرعية، إن النقابة حريصة على توفير كافة سبل الوقاية للسادة المحامين في ظل انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى أنهم قاموا بتوفير علب كمامات بأسعار مدعمة حتى وصل سعر العلبة إلى 35 جنيها فقط لا غير.

وأكد عضو الفرعية، أن هذه الكمامات تم توفيرها بناءً على طلب من المحامين، مشيرًا إلى أنه يستطيع أي محام الحصول عليها بعد انتهاء الإجازة، وفور العودة إلى العمل.