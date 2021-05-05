سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-5-2021

تقدم "الدستور" تقريرًا عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-5-2021، في البنوك العاملة في مصر.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر التحديثات والتطورات في البنوك المصرية، وهي "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى cib، والبنك المركزى المصرى، وبنك عودة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى".

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5-5-2021

لديكم كل الذي يبحث عنه القارئ المصري، على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدينار الكويتي، طبقا لآخر تطورات السعر المصرفي اليومي، داخل البنوك المصرية، كما هو موضح بالتالي:

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الإربعاء، عند الشراء ٤٨.٩٦٤٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٢٤٨ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٥١.٧٠٥٣ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢٥٢٠ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٩٦٤٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١١٦٢ جنيه مصري.

- وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى cib، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٩٦٤٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٧٥٤ جنيه مصري.

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك عوده، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٣٣٦٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.٢٣٤٦ جنيه مصري.

- بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٤٥٣٠ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٥٢.١٨١١ جنيه مصري.