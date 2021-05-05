الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 22.. يسرا تودع ابنتها بـ«حرب أهلية» فى مشهد شاعرى حزين

يسرا
يسرا

قبل أيام قليلة من انتهاء مسلسل حرب أهلية والموسم الرمضاني، أصيبت مريم (يسرا) بصدمة شديدة بعد أن ماتت نور (مايان السيد) التي تعتبرها مريم مثل ابنتها تمامًا، وذلك في يوم خطبتها بعد أن ذهبت لإحضار الشبكة التي نسيتها في المنزل، لتكتشف وجود لص في المنزل، يهاجمها ويتسبب في موتها فيما بعد بسبب مرضها بالقلب.

اللص كان في المنزل بالاتفاق مع حسين شقيق نور، وكان يستهدف سرقة الخزينة التي يرغب دكتور يوسف (باسل خياط) في العثور على كل ما بداخلها، حتى يتمكن من حرق كل الأدلة التي قد تثبت أن ابن نادين (سينتيا خليفة) ليس ابنًا لعزيز (رشدي الشامي) طليق مريم الراحل، وبالتالي يكون له ميراث.

المشهد المؤثر الذي أثار التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مريم تتفحص فيه أشياء نور التي اعتادت أن تحفظها بطريقة غريبة جدًا داخل الجوارب.

في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء، والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة "سي بي سي" دراما، ويعرض العمل أيضًا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وأروى جودة، ورشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي، وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا مايان السيد جميلة عوض باسل خياط مسلسل حرب أهلية

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